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Полиция установила личность напавшего на прохожих с ножом в Лондоне

Полиция установила личность напавшего на прохожих с ножом на юге Лондона. Им оказался Судеш Амман, которого недавно освободили из тюрьмы, передает Reuters со ссылкой на старшего офицера полиции Люси Д'Орси.

По ее словам, подозреваемый отбывал наказание за «связанные с исламистами террористические преступления». The Telegraph со ссылкой на правительственные источники пишет, что ему было 20 лет. По данным издания, он пробыл в тюрьме три года и четыре месяца за хранение руководства по изготовлению бомбы.

Полицейские обнаружили фальшивый пояс смертника у нападавшего в Лондоне
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Накануне стало известно, что неизвестный напал с ножом на прохожих в районе Стретем в Лондоне. Полицейские его застрелили. В результате пострадали три человека. Очевидцы также сообщали, что нападавший был вооружен мачете, а на груди у него были серебристые емкости.

Правоохранители нашли у него фальшивый пояс смертника. Инцидент признали терактом.

Теги: Лондон, нападение, теракт
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