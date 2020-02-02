Полицейские обнаружили фальшивый пояс смертника у нападавшего в Лондоне

Полицейские нашли взрывное устройство, пристегнутое к телу подозреваемого в нападении на прохожих в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

По данным ведомства, оно оказалось фальшивым. В полиции полагают, что инцидент связан с исламистами.

В результате пострадали три человека. Ранее полиция сообщала о двух пострадавших. По данным ведомства, третий человек получил незначительные ранения от осколков стекла после того, как полиция начала стрельбу. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, а жизни двух женщин ничего не угрожает, отметили в полиции. Пострадавших госпитализировали.