Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за вируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России более 4 тыс. человек находятся под наблюдением врачей из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Трансляцию выступления вел ТАСС.

По ее словам, эти люди контактировали с теми, кто остается «под подозрением» и по которым проводятся медицинские и лабораторные исследования в части выявления у них коронавирусной инфекции».

Первые случаи заболевания новым видом коронавируса 2019-nCoV были зафиксированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. После этого вирусная инфекция стала распространяться и в других странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 2 февраля случаи инфицирования были выявлены на территории 24 стран. От пневмонии, которую вызывает коронавирус, умер 361 человек. Число зараженных, по данным ВОЗ, превышает 14,5 тыс. человек во всем мире.

О выявлении первых двух зараженных в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в конце января. По ее словам, оба зараженных — граждане Китая.