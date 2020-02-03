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«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

Закупки помидоров, мандаринов, винограда и других товаров в Китае приостановлены на фоне распространения коронавируса
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Продуктовый ретейлер «Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов в Китае. Переориентацию на поставщиков из других стран в «Магните» объяснили угрозой коронавируса и усложнением логистики.

«С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке», — говорится в сообщении «Магнита», поступившем в РБК.

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По данным «Магнита», в 2019 году на поставленные из Китая помидоры, перец, мандарины, виноград и помело пришлось около 0,9% оборота сети.

РБК направил запросы в X5 Retail Group, «Ленту», «Дикси» и «Ашан».

1 февраля Роспотребнадзор поручил принять меры по предупреждению распространения коронавируса. Ведомство, в частности, предписало руководству регионов России организовать на предприятиях общественного питания и в продуктовых магазинах «мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима».

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Распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 17 205 подтвержденных случаев заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2 февраля подтвержденные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах, при этом за пределами Китая заболело 146 человек, один из которых умер. О выявлении первых зараженных в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 31 января. По ее словам, оба зараженных 2019-nCoV — граждане Китая.

3 февраля глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что утвержденный им план по предупреждению завоза и распространения инфекции предусматривает среди прочих мер депортацию зараженных 2019-nCoV иностранцев.

Авторы: Евгений Калюков, Анна Левинская
Теги: «Магнит», ритейл, овощи и фрукты
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