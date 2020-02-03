«Магнит» из-за коронавируса прекратил закупать овощи и фрукты в Китае

Закупки помидоров, мандаринов, винограда и других товаров в Китае приостановлены на фоне распространения коронавируса

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Продуктовый ретейлер «Магнит» приостановил закупки овощей и фруктов в Китае. Переориентацию на поставщиков из других стран в «Магните» объяснили угрозой коронавируса и усложнением логистики.

«С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке», — говорится в сообщении «Магнита», поступившем в РБК.

По данным «Магнита», в 2019 году на поставленные из Китая помидоры, перец, мандарины, виноград и помело пришлось около 0,9% оборота сети.

РБК направил запросы в X5 Retail Group, «Ленту», «Дикси» и «Ашан».