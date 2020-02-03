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Вирус из Китая ,  
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В Китае зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка

Фото: @CGTNOfficial

Беременная женщина, зараженная коронавирусом, 30 января родила здоровую девочку в больнице в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом сообщает Ecns.cn со ссылкой на Харбинскую муниципальную комиссию по здравоохранению.

Женщина с положительным результатом анализа на коронавирус поступила в больницу на 38-й неделе беременности. Чтобы снизить риски для здоровья женщины и ее ребенка, медики решили отправить ее на кесарево сечение.

В сообщении говорится, что у женщины родилась девочка весом 3,05 кг. После рождения ребенка отправили на карантин, а затем дважды взяли анализы на коронавирус и получили отрицательный результат. Состояние и матери, и ребенка стабильно. Врачей, которые проводили операцию, также направили на карантин.

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Вспышка неизвестного ранее типа коронавируса началась в Ухане в декабре 2019 года. Вирус получил название 2019-nCoV. Случаи заражения им зафиксировали во всех регионах КНР, а также в Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, России и других странах.

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По информации на утро 3 февраля, ВОЗ сообщила о 14 557 зараженных. Из них в Китае — 14 411 человек, а за его пределами известно о 146 подтвержденных случаях заражения более чем в 20 странах. Китайская национальная комиссия по здравоохранению предоставила информацию о 17 205 случаях заболевания в КНР, а с учетом данных по всем странам число зараженных составляет 17 388 человек.

Всего от болезни погиб 361 человек, за пределами Китая был зафиксирован один смертельный случай — на Филиппинах умер заболевший мужчина, который приехал в страну из Уханя.

Теги: коронавирус, ребенок, роды
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