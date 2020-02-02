США заявили об ожидании ответа на предложение помочь КНР с коронавирусом

Китай пока не ответил на предложение США помочь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

«Мы еще не получили ответа от китайцев на эти предложения, но мы готовы продолжать сотрудничать с ними», — сказал он.

О'Брайен отметил, что это заболевание является всемирной проблемой и у США есть огромный опыт. По его словам, Вашингтон хочет помочь китайской стороне в силу своих возможностей. «Мы сделали предложение. Посмотрим, примут ли они его», — заявил советник.

В конце января американский президент Дональд Трамп рассказал, что США предложили КНР помощь в борьбе с новым типом коронавируса. Помощь Китаю также предложил российский лидер Владимир Путин.