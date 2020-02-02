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США заявили об ожидании ответа на предложение помочь КНР с коронавирусом

Китай пока не ответил на предложение США помочь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

«Мы еще не получили ответа от китайцев на эти предложения, но мы готовы продолжать сотрудничать с ними», — сказал он.

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О'Брайен отметил, что это заболевание является всемирной проблемой и у США есть огромный опыт. По его словам, Вашингтон хочет помочь китайской стороне в силу своих возможностей. «Мы сделали предложение. Посмотрим, примут ли они его», — заявил советник.

В конце января американский президент Дональд Трамп рассказал, что США предложили КНР помощь в борьбе с новым типом коронавируса. Помощь Китаю также предложил российский лидер Владимир Путин.

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По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, число подтвержденных случаев заражения превысило 14 тыс., и 305 человек погибли. На Филиппинах зарегистрировали первую смерть от коронавируса за пределами КНР.

В начале февраля Китай обратился за помощью к Евросоюзу. Пекин попросил оказать содействие китайской стороне в срочной закупке медикаментов из стран-членов ЕС по деловым каналам, писало издание 
Global Times.

Теги: Китай, США, коронавирус, помощь
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