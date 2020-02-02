Полиция назвала число пострадавших в результате нападения в Лондоне

В результате нападения злоумышленника с ножом на юге Лондона пострадали два человека. Об этом сообщила полиция британской столицы в Twitter.

«Мы считаем, что есть два пострадавших. Мы ждем новостей об их состоянии», — говорится в сообщении.

По словам руководителя лондонской службы скорой помощи Грэма Нортона, медики оказывали помощь пострадавшим непосредственно на месте происшествия. Число раненых Нортон не назвал.

Материал дополняется.