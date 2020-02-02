В Сети появились видео с места нападения мужчины с ножом в Лондоне

В Сети очевидцы опубликовали видео с места нападения мужчины с ножом на прохожих в Лондоне.

На кадрах видно, как на место происшествия прибыли кареты скорой помощи, большое количество полицейских машин, а также cанитарная авиация.

На видео другого очевидца люди начинают разбегаться с места нападения. Позднее подъехала полицейская машина, из которой выбежали сотрудники правоохранительных органов с пистолетами.