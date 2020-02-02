Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при нападении в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter выразил соболезнования пострадавшим, которые получили ранения при нападении мужчины с ножом в Лондоне. Он также поблагодарил экстренные службы, которые работают на месте происшествия в районе Стретем.
«Мои мысли с пострадавшими и всеми, кого эта ситуация затронула», — написал он.
Мэр Лондона Садик Хан также выразил благодарность полиции и экстренным службам.
По предварительным данным полиции, ранения получили два человека. Sky News сообщает о трех пострадавших.