Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при нападении в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter выразил соболезнования пострадавшим, которые получили ранения при нападении мужчины с ножом в Лондоне. Он также поблагодарил экстренные службы, которые работают на месте происшествия в районе Стретем.

«Мои мысли с пострадавшими и всеми, кого эта ситуация затронула», — написал он.

Мэр Лондона Садик Хан также выразил благодарность полиции и экстренным службам.

По предварительным данным полиции, ранения получили два человека. Sky News сообщает о трех пострадавших.