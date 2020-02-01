Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) превратилась в инструмент заигрываний с Россией, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

По его мнению, избрание зампреда Госдумы Петра Толстого вице-спикером ассамблеи стало «пощечиной» организации. «Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит», — сказал Климкин.

Экс-министр заявил, что Украине необходимо сделать так, чтобы ее мнение всегда присутствовало в ПАСЕ, а также «сделать жизнь невыносимой» для российской делегации.

В конце января группа депутатов ПАСЕ оспорила полномочия делегации из России. Они заявляли, что Москва не выполняет свои обязательства, в частности, не соблюдает решения Европейского суда по правам человека.