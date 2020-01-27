Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Возможность поставить под вопрос участие России в ПАСЕ депутаты получили в соответствии с регламентом. Оспорены полномочия еще ряда стран, в том числе Швеции, Швейцарии и Польши

Эмануэлис Зингерис (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорила полномочия российской делегации. С соответствующим предложением выступил литовский представитель Эмануэлис Зингерис, который заявил, что Москва нарушает свои обязательства. В качестве примера он привел ситуацию на Украине и в Грузии, сообщает «Европейская правда».

Поскольку Зингериса поддержали 30 депутатов из пяти национальных делегаций, по регламенту этот вопрос передан на дальнейшее рассмотрение комиссии ПАСЕ и ассамблеи. Во время рассмотрения заявки российские представители смогут участвовать в работе ПАСЕ.

Комментируя эту ситуацию РБК, депутат Госдумы и член делегации России Леонид Калашников отметил, что помимо России оспорены по разным пунктам также полномочия Швеции, Швейцарии и Польши. «Дальше комиссия вновь вынесет [вопрос] на рассмотрение ПАСЕ в среду или четверг. Чтобы одобрить полномочия, нужна половина от числа присутствующих. Если оспорены будут, мы снова будем вынуждены уйти и вряд ли вернемся тогда», — сказал он.

В соответствии с правилами ПАСЕ полномочия всех делегаций перед началом первой в году сессии подтверждаются автоматически, если нет возражений со стороны других депутатов. В противном случае судьбу делегации рассматривают в комитете.