Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 12:20
Малайзия запретила въезд из провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса Общество, 17:06 Мишустин уволил замминистра здравоохранения Елену Бойко Политика, 17:00 Москалькова пообещала проверить сообщения о «подмене» пропавших чеченцев Общество, 16:57 В Москве один человек погиб в ДТП на МКАД Общество, 16:54 Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе Бизнес, 16:53 SEC раскрыла новые данные об инвесторах в ICO Telegram Крипто, 16:51 МИД России заявил протест Токио после поимки японца при попытке шпионажа Общество, 16:49 Почему покупать Bitcoin прямо сейчас не лучшая идея Крипто, 16:44 Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Общество, 16:40 Мишустин поручил вице-премьерам оценить работу по нацпроектам Экономика, 16:36 S7 Airlines разрешила пассажирам сдать или обменять билеты в Китай Общество, 16:28 Непризнанный провал. Что происходит в российском биатлоне Спорт, 16:21 «Эхо Москвы» сообщило о перерывах в передачах из-за хакерских атак Технологии и медиа, 16:15 Как фильм «Матрица» показал нам наше будущее Футурология, 16:15 
Политика ,  
0 

Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Возможность поставить под вопрос участие России в ПАСЕ депутаты получили в соответствии с регламентом. Оспорены полномочия еще ряда стран, в том числе Швеции, Швейцарии и Польши
Эмануэлис Зингерис (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорила полномочия российской делегации. С соответствующим предложением выступил литовский представитель Эмануэлис Зингерис, который заявил, что Москва нарушает свои обязательства. В качестве примера он привел ситуацию на Украине и в Грузии, сообщает «Европейская правда».

Поскольку Зингериса поддержали 30 депутатов из пяти национальных делегаций, по регламенту этот вопрос передан на дальнейшее рассмотрение комиссии ПАСЕ и ассамблеи. Во время рассмотрения заявки российские представители смогут участвовать в работе ПАСЕ.

Комментируя эту ситуацию РБК, депутат Госдумы и член делегации России Леонид Калашников отметил, что помимо России оспорены по разным пунктам также полномочия Швеции, Швейцарии и Польши. «Дальше комиссия вновь вынесет [вопрос] на рассмотрение ПАСЕ в среду или четверг. Чтобы одобрить полномочия, нужна половина от числа присутствующих. Если оспорены будут, мы снова будем вынуждены уйти и вряд ли вернемся тогда», — сказал он.

Выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о «террористической» России
Политика

В соответствии с правилами ПАСЕ полномочия всех делегаций перед началом первой в году сессии подтверждаются автоматически, если нет возражений со стороны других депутатов. В противном случае судьбу делегации рассматривают в комитете.

В конце июня прошлого года члены ПАСЕ большинством голосов одобрили резолюцию, которая восстановила участие делегации России в организации. В конце августа Россия согласилась внести в бюджет Совета Европы €54,7 млн для погашения задолженности за 2017–2018 годы.

Решение о возвращении России в ПАСЕ не было единогласным. Против этого выступили в июне прошлого года 62 депутата — представители Великобритании, Украины, а также стран Прибалтики.

Серьезные разногласия между Россией и ПАСЕ возникли в 2014 году, когда на российскую делегацию в ответ на присоединение Крыма были наложены санкции: депутатов лишили права голоса, а также возможности принимать участие в работе уставных органов ассамблеи и наблюдать за выборами. На первой сессии в январе 2015 года российская делегация присутствовала, однако покинула Страсбург из-за того, что санкции были продлены. От участия в зимней сессии ПАСЕ в 2016 году Россия отказалась, не получив гарантий восстановления полномочий. Тогда же Москва отказалась платить членские взносы в Совет Европы.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: ПАСЕ
Материалы по теме
Сессия ПАСЕ началась с избрания нового председателя
Политика
Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ
Политика
Володин назвал «настроенные всех тянуть в прошлое» страны ПАСЕ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter