В ПАСЕ заявили о выполнении Россией ряда рекомендаций после возвращения

После возвращения в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Россия выполнила ряд рекомендаций, подтвердил мониторинговый комитет организации. Об этом говорится в проекте резолюции ассамблеи, подтверждающей полномочия российской делегации.

«Ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения России в состав ассамблеи она также выполнила некоторые рекомендации, включенные в резолюцию 2292 (2019) [о возвращении российской делегации в ПАСЕ]», говорится в документе.

В частности, Россия передала Украине в рамках обмена осужденными 24 моряка, задержанных осенью 2019 года в Керченском проливе, отметили в комитете. Помимо этого, в обмене участвовал «один человек, которого разыскивали для допроса в связи с крушением рейса MH17», также Россия достигла «определенного прогресса в плане выполнения минских соглашений».

27 января в ПАСЕ оспорили полномочия России в организации. В качестве причины в ассамблее указали, что страна не соблюдает решения Европейского суда по правам человека. Позже глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет ассамблеи рекомендовал подтвердить права российских представителей в полном объеме. Вопрос о ратификации их полномочий обсудят на заседании в среду, 29 января.