Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации. Об этом сообщается в аккаунте ассамблеи в Twitter.

За ратификацию проголосовали 96 человек, а против высказались 44, при этом семеро воздержались от голосования.

В докладе комитета по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам, опубликованным на сайте ассамблеи, также говорится о согласии с ратификацией. Согласно документу, полномочия делегации были оспорены из-за работы по введению поправок в российскую Конституцию и возможного их влияния на выполнение Россией своих обязательств.

Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу пришел к выводу, что полномочия делегации должны быть ратифицированы. Комитет по правилам процедуры согласился с этим решением.