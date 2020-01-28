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Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.

«Резолюцию поддержали, поправки [британского парламентария Роджера] Гейла большинством голосов отклонены», — сказал Толстой. По его словам, речь идет о подтверждении полномочий без каких-либо изъятий.

Накануне, 27 января, депутаты ПАСЕ, поддержав требование парламентария Эмануэлиса Зингериса (Литва) и представителя Латвии Марии Голубевой, оспорили полномочия России в организации. В качестве причины в ПАСЕ назвали то, что Россия не соблюдает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Вопрос о ратификации полномочий российской делегации в ассамблее Совета Европы будет обсуждаться на заседании в среду, 29 января.

В конце июня 2019 года члены Парламентской ассамблеи большинством голосов одобрили резолюцию, которая восстановила участие делегации России в организации.

Российская делегация лишилась права голоса и возможности избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за аннексии Крыма и военных действий на Донбассе в 2014 году. В 2016 году в знак протеста российская делегация перестала ездить в Страсбург, а с 2017-го — платить взносы в бюджет Совета Европы. После того как Россию восстановили в правах в ПАСЕ, Москва согласилась внести в бюджет Совета Европы €54,7 млн для погашения задолженности за 2017–2018 годы.

Против восстановления членства Москвы в ПАСЕ выступили на Украине, отозвав свою делегацию от участия в заседаниях. По мнению Киева, агрессия России подрывает цели устава Совета Европы, а возвращение российской делегации в ПАСЕ нанесло ущерб доверию к организации со стороны ее членов.

Теги: ПАСЕ, Петр Толстой
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