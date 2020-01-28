Зампреда Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Для этого потребовалось два тура. Остальные заместители председателя ассамблеи были выбраны по итогам первого

Петр Толстой (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре выборов избрали главу российской делегации, зампреда Госдумы Петра Толстого вице-спикером ассамблеи. Об этом сообщает ТАСС.

В голосовании из 321 парламентария приняли участие 252. Засчитаны были 249 голосов, а три бюллетеня были признаны испорченными. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 депутата, против — 117.

«Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от России», — сказал председательствующий на сессии.

Днем 28 января в первом туре выборов кандидатура Толстого была поддержана, однако набранных голосов не хватило для победы, так как по регламенту победу в первом туре можно одержать лишь при подаче более половины голосов «за» от общего количества делегатов ассамблеи. При этом во втором туре достаточно простого большинства от количества тех, кто принимает участие в голосовании.