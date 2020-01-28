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Зампреда Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Для этого потребовалось два тура. Остальные заместители председателя ассамблеи были выбраны по итогам первого
Петр Толстой (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре выборов избрали главу российской делегации, зампреда Госдумы Петра Толстого вице-спикером ассамблеи. Об этом сообщает ТАСС.

В голосовании из 321 парламентария приняли участие 252. Засчитаны были 249 голосов, а три бюллетеня были признаны испорченными. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 депутата, против — 117.

«Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от России», — сказал председательствующий на сессии.

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Днем 28 января в первом туре выборов кандидатура Толстого была поддержана, однако набранных голосов не хватило для победы, так как по регламенту победу в первом туре можно одержать лишь при подаче более половины голосов «за» от общего количества делегатов ассамблеи. При этом во втором туре достаточно простого большинства от количества тех, кто принимает участие в голосовании.

В общей сложности у председателя ПАСЕ есть 20 заместителей, которые избираются в начале каждого года в рамках зимней сессии ПАСЕ. Остальные вице-спикеры, кроме Толстого, были утверждены открытым голосованием накануне, 27 января. Также в первый день зимней сессии ПАСЕ (проходит с 27 по 31 января) депутаты ассамблеи избрали нового председателя. Им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту Лилиан Мори Паскье, при которой в прошлом году состоялось возвращение российской делегации в состав ПАСЕ.

«До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку», — сказал Толстой по итогам второго тура.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ, заявил, что это позволит развивать ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога. Он напомнил, что в 2019 году Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Петр Толстой, ПАСЕ, вице-спикер
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