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Глава Польши пообещал скоро «выставить счет» Германии за Вторую мировую
По его словам, в ближайшее время парламентская комиссия представит окончательный доклад по этому вопросу. Затем правительство Польши потребует репараций от Германии за нанесенный во время войны ущерб
Анджей Дуда (Фото: Florion Goga / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда в преддверии 80-летней годовщины начала Второй мировой войны в интервью Bild заявил, что Варшава в скором времени «выставит счет» Берлину за последствия нападения на польскую территорию.

По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии являются «вопросом ответственности и морали». «Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — отметил Дуда (цитата по Der Spiegel).

Президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям. Она, как заявил глава государства, намерена представить свой окончательный доклад в ближайшее время.

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Дуда напомнил о разрушительных последствия войны для Польши. В частности, он указал на то, что почти 6 млн поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица и вовсе была полностью разрушена. При этом польский лидер отметил, что в настоящее время у Польши и Германии хорошие отношения, которые являются «образцом для подражания многих народов мира». «Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились», — заключил он.

Der Spiegel отмечает, что на прошлой неделе польский премьер Матеуш Моравецкий уже делал подобное заявление. Он, в частности, заявил, что Германия во время войны уничтожила по меньшей мере 1000 польских деревень. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович пожаловался на «нехватку фундаментальной справедливости» в вопросе репараций странам, которые пострадали от действий Германии. «Польша подверглась дискриминации в этом вопросе», — говорил он.

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В 2017 году комиссия по репарациям оценила нанесенный Германией ущерб в $48,8 млрд. Однако менее чем через год в сейме пришли к выводу, что сумму репараций нужно увеличить в несколько раз. В марте 2018 года эта сумма увеличилась до $850 млрд. Спустя три недели Польша снизила репарационные претензии к Германии на $300 млрд, но вскоре власти Польши вновь решили пересчитать эту сумму.

Немецкие власти, признавая свою ответственность за разрушения, отрицают необходимость новых выплат. Они ссылаются на резолюцию польского сейма от 1953 года. В этом документе Варшава признавала, что ФРГ исполнила все свои обязательства по выплате ущерба. В 1991 году Берлин и Варшава подписали новое соглашение о добрососедстве, которое было призвано окончательно урегулировать вопросы компенсаций. Тогда Германия выплатила Польше €1,3 млрд.

Автор: Михаил Юшков
Теги: репарации, Польша, Германия, Анджей Дуда
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