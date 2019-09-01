Глава Польши пообещал скоро «выставить счет» Германии за Вторую мировую

По его словам, в ближайшее время парламентская комиссия представит окончательный доклад по этому вопросу. Затем правительство Польши потребует репараций от Германии за нанесенный во время войны ущерб

Анджей Дуда (Фото: Florion Goga / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда в преддверии 80-летней годовщины начала Второй мировой войны в интервью Bild заявил, что Варшава в скором времени «выставит счет» Берлину за последствия нападения на польскую территорию.

По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии являются «вопросом ответственности и морали». «Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — отметил Дуда (цитата по Der Spiegel).

Президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям. Она, как заявил глава государства, намерена представить свой окончательный доклад в ближайшее время.

Дуда напомнил о разрушительных последствия войны для Польши. В частности, он указал на то, что почти 6 млн поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица и вовсе была полностью разрушена. При этом польский лидер отметил, что в настоящее время у Польши и Германии хорошие отношения, которые являются «образцом для подражания многих народов мира». «Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились», — заключил он.