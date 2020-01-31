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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 31 января

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали более 200 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР. Главное о вирусе — в материале РБК
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ заражены 7818 человек (из них в Китае 7736).
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания.
  • С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 9816.
  • Согласно данным Национальной комиссии, заражение вирусом заподозрено более чем у 15 тыс. человек в Китае, 102 тыс. находятся на обследовании, 171 удалось вылечить.
  • 213 человек погибли.

Ситуация в России

  • Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России нет.
  • Минздрав порекомендовал лечить коронавирус у взрослых препаратами «Рибавирин», рекомбинантный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир».
  • На границе с Китаем в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Во всех пунктах пропуска на границе с Китаем установлен карантин, накануне они прекратили работу.
  • На фоне вируса в Китае продажи медицинских масок в России выросли на 220%. Российские туроператоры, работающие с Китаем, оценили свои потери из-за коронавируса в $100 млн.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ситуация в других странах

  • ВОЗ признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
  • Первые два случая заражения зафиксированы в Италии. В общей сложности зараженные вирусом выявлены в 20 странах.
  • В США зафиксировали первый внутри страны случай передачи вируса от человека к человеку.
  • Страны и отдельные авиакомпании ограничивают авиасообщение с Китаем, о подобных мерах уже объявили Грузия, Казахстан, Украина.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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