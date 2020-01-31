Вирус из Китая , 31 янв, 07:45
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 31 января
Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали более 200 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР. Главное о вирусе — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ заражены 7818 человек (из них в Китае 7736).
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания.
- С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 9816.
- Согласно данным Национальной комиссии, заражение вирусом заподозрено более чем у 15 тыс. человек в Китае, 102 тыс. находятся на обследовании, 171 удалось вылечить.
- 213 человек погибли.
Ситуация в России
- Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России нет.
- Минздрав порекомендовал лечить коронавирус у взрослых препаратами «Рибавирин», рекомбинантный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир».
- На границе с Китаем в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Во всех пунктах пропуска на границе с Китаем установлен карантин, накануне они прекратили работу.
- На фоне вируса в Китае продажи медицинских масок в России выросли на 220%. Российские туроператоры, работающие с Китаем, оценили свои потери из-за коронавируса в $100 млн.