Китайский коронавирус. Самое актуальное на 31 января

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали более 200 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР. Главное о вирусе — в материале РБК

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ заражены 7818 человек (из них в Китае 7736).

Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания.

9692 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 9816.

Согласно данным Национальной комиссии, заражение вирусом заподозрено более чем у 15 тыс. человек в Китае, 102 тыс. находятся на обследовании, 171 удалось вылечить.

213 человек погибли.

Ситуация в России