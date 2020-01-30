Украина остановит прямое авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Речь идет о временной мере, которая продлится месяц. Запрет на прямое сообщение со страной, где произошла вспышка коронавируса, вступит в силу после 4 февраля

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Украинские авиакомпании с 4 февраля прекратят прямое сообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса в этой стране. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора киевского аэропорта «Борисполь» Олег Струк.

«Мы получили сообщения от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай», — приводит слова Струка агентство «Интерфакс-Украина». Он добавил, что ожидается выполнение трех рейсов авиакомпаний МАУ и SkyUp 31 января, 2 февраля и 4 февраля. «После этого прямых рейсов из Китая в течение месяца не планируется», — сказал он, уточнив, что обычно между Украиной и Китаем выполняется 14–15 рейсов в зависимости от месяца.

Струк также сообщил, что в аэропорту с 23 января в связи с распространением вируса приняты дополнительные меры предосторожности. «Все сотрудники получили средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция мест пребывания пассажиров из Китая, установлено специальное место для сдачи средств защиты», — рассказал он.

По последним данным ВОЗ, число жертв нового коронавирсуа в Китае достигло 170 человек, более 6 тыс. человек заражены. Город Ухань, откуда начал распространяться вирус, закрыт на карантин. Сейчас случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех провинциях Китая. В России подтвержденных случаев заболевания нет.

