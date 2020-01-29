Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая из-за распространения коронавируса в этой стране, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

Помимо этого, с 29 января приостанавливаются пассажирские автобусные перевозки между Казахстаном и Китаем, с 1 февраля — пассажирские поезда, а с 3 февраля — регулярное авиасообщение между двумя странами. Такие решения межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории страны.

Комиссия также отклонила предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из китайского города Дунгуан в столицу Казахстана Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020. Также отменяется проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло, который должен был состояться с 12 по 16 февраля.

Ранее стало известно, что авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за вируса. Такие решения авиаперевозчики принимают на фоне падения спроса на поездки в КНР, ограничений со стороны властей и запрета крупных компаний на полеты своих сотрудников в Китай. United Airlines отменила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля. По совету британского МИДа полеты в эту страну приостановила British Airways. Некоторые рейсы отменили Air Seoul, China Airlines, Air Canada и другие компании.