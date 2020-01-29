Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 62,39 (-0,44) Quote, 13:16
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 68,68 (-0,55) Quote, 13:16
Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России Общество, 14:55 Хуснуллин назвал главные помехи строительству в России Политика, 14:51 МИД назвал провокацией отказ депутатов из Нидерландов приехать в Россию Политика, 14:50 Кремль отреагировал на идею перевезти федеральные министерства в регионы Политика, 14:47 МВД заявило о плане обязать всех иностранцев проходить дактилоскопию Общество, 14:43 Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина Экономика, 14:43 Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая Общество, 14:42 Белоусов и Мединский предложили план спасения «Ленфильма» Технологии и медиа, 14:42 Москва выбыла из топ-5 городов с самыми большими пробками Общество, 14:41 Вице-премьер Хуснуллин пояснил планы о реновации жилья в стране Общество, 14:37 Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе Политика, 14:34 СК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков Общество, 14:29 Потребительская шизофрения: борьба с консюмеризмом идет только на словах Pro, 14:27 Мосгорсуд снизил срок наказания участнику акции 27 июля Малышевскому Общество, 14:26
Вирус из Китая ,  
0 

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая из-за распространения коронавируса в этой стране, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

Помимо этого, с 29 января приостанавливаются пассажирские автобусные перевозки между Казахстаном и Китаем, с 1 февраля — пассажирские поезда, а с 3 февраля — регулярное авиасообщение между двумя странами. Такие решения межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории страны.

Комиссия также отклонила предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из китайского города Дунгуан в столицу Казахстана Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020. Также отменяется проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло, который должен был состояться с 12 по 16 февраля.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 января
Общество

Ранее стало известно, что авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за вируса. Такие решения авиаперевозчики принимают на фоне падения спроса на поездки в КНР, ограничений со стороны властей и запрета крупных компаний на полеты своих сотрудников в Китай. United Airlines отменила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля. По совету британского МИДа полеты в эту страну приостановила British Airways. Некоторые рейсы отменили Air Seoul, China Airlines, Air Canada и другие компании.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ростуризм на прошлой неделе рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай. Туроператоры прекратили продажу туров в эту страну «до нормализации эпидемиологической обстановки» после соответствующей рекомендации ведомства.

В ОАЭ зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Общество

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным властей страны, на сегодняшний день заражены более 6 тыс. человек, и 132 человека скончались от пневмонии, вызванной вирусом. Случаи заболевания выявлены также за пределами Китая: в США, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Японии, Таиланде и других странах.

Теги: Китай, Казахстан, коронавирус, визы
Материалы по теме
Минздрав составил временные рекомендации по лечению нового коронавируса
Общество
Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса
Общество
Консульство сообщило о передаче России образца генома коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter