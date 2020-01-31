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Песков прокомментировал поздравление блокадников хлебом в Керчи

«Охота на ведьм» не нужна, однако обществу следует проявлять нетерпимость к проявлениям хамства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с поздравлением ветеранов в Керчи хлебными изделиями. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это залог того, что мы постепенно от этого избавимся», — сказал Песков. 

Ранее председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили в Керчи 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили им медали и хлебные изделия. В сообщении на сайте горсовета Керчи говорилось, что «символический хлеб» от чиновниц пережившие блокаду «принимали с особым трепетом». Пользователи раскритиковали действия чиновниц.

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Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил РБК, что подобные действия вызывают удивление. А чиновницы, по его мнению, «не дружат с пониманием элементарной этики, не дружат с ветеранами».

Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова объяснила «Говорит Москва», что чиновницы преподнесли в подарок ветеранам «караимские пироги ручной работы», которые приготовила татарская община. 

Материал дополняется

Теги: Дмитрий Песков, ветераны
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