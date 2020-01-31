В Крыму назвали дату рассмотрения отставки главы горсовета Керчи

Депутаты горсовета Керчи рассмотрят вопрос об отставке главы муниципального образования Маи Хужиной в понедельник, 3 февраля. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Госсвета Крыма Ефим Фикс.

Он рассказал, что на внеочередной сессии горсовета планируется рассмотреть три вопроса: о сложении полномочий председателя городского совета, отставки его заместителя и избрания нового заместителя.

Ранее председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили в Керчи 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. В качестве подарка чиновники вручили ветеранам хлеб и медали, за что подверглись критике. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал подать в отставку чиновницу. После этого глава горсовета написала заявление о сложении полномочий, однако на следующий день передумала, назвав свое решение «сиюминутной слабостью».

В ответ на это Аксенов пригрозил лично явиться на заседание горсовета и в случае невыполнения требований оставить депутатов без работы. Позднее стало известно, что Хужина вновь решила подать в отставку.