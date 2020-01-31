Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 12:05
В Крыму назвали дату рассмотрения отставки главы горсовета Керчи Политика, 13:57 Взрыв на заводе в Мценске произошел при проведении работ Общество, 13:57 Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке Общество, 13:53 В Великобритании выявили первых заразившихся коронавирусом Общество, 13:53 Кремль ответил на обвинения Эрдогана в нарушении договоренностей по Сирии Политика, 13:48 Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу Политика, 13:48 Ретейлеры оценили риски сбоя поставок техники из Китая Бизнес, 13:44 Как делать деньги на интеллектуальных услугах Партнерский материал, 13:42 Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах встречи Путина с Лукашенко Политика, 13:39 Песков прокомментировал поздравление блокадников хлебом в Керчи Общество, 13:32 В Госдуме ответили на резолюцию ПАСЕ с требованием вернуть Крым Украине Политика, 13:29 Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж Общество, 13:25  Синоптики пообещали морозы в Москве на следующей неделе Общество, 13:22 Песков прокомментировал инициативу о бесплатных обедах для студентов Общество, 13:17
Политика ,  
0 

В Крыму назвали дату рассмотрения отставки главы горсовета Керчи

Депутаты горсовета Керчи рассмотрят вопрос об отставке главы муниципального образования Маи Хужиной в понедельник, 3 февраля. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Госсвета Крыма Ефим Фикс.

Он рассказал, что на внеочередной сессии горсовета планируется рассмотреть три вопроса: о сложении полномочий председателя городского совета, отставки его заместителя и избрания нового заместителя.

Песков прокомментировал поздравление блокадников хлебом в Керчи
Общество

Ранее председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили в Керчи 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. В качестве подарка чиновники вручили ветеранам хлеб и медали, за что подверглись критике. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал подать в отставку чиновницу. После этого глава горсовета написала заявление о сложении полномочий, однако на следующий день передумала, назвав свое решение «сиюминутной слабостью».

В ответ на это Аксенов пригрозил лично явиться на заседание горсовета и в случае невыполнения требований оставить депутатов без работы. Позднее стало известно, что Хужина вновь решила подать в отставку.

Теги: Крым, Керчь
Материалы по теме
Аксенов назвал самодурством отказ керченской чиновницы увольняться
Политика
Чиновница из Керчи передумала увольняться после скандала с блокадниками
Общество
Глава горсовета Керчи и ее зам уволились после скандала с блокадниками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter