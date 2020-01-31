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Поставщики нефти, газа и электроэнергии заявили о штатных поставках в КНР

Российские компании, поставляющие нефть, газ и электроэнергию в Китай, заявили о том, что распространение коронавирусной инфекции не повлияло на их поставки.

«Газпром» заявил об этом в своем Twitter-аккаунте. Компания сообщила, что «ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по «Силе Сибири».

Поставки нефти компании «Транснефть» в Китай также происходят в штатном режиме. Об этом «РИА Новости» сообщил советник президента компании Игорь Демин. Он отметил, что при прокачке нефти по трубе личный контакт не происходит «в отличие от других поставок — по ж/д или пароходами».

О том, что вспышка заболевания не оказала влияния на поставки в Китай электроэнергии, сообщила и компания «Интер РАО» в комментарии «РИА Новости». «Объем поставок в январе сложился на уровне плановых значений», — сообщили в компании.

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Первые случаи заболевания пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса, были зафиксированы в декабре в провинции Хубэй в Китае. Вирусная инфекция быстро распространилась по миру, случаи заражения были выявлены в США, Франции, Германии, Южной Корее, Японии и других странах. По последним данным, от заражения новым вирусом погибли 213 человек, более 9,5 тыс. инфицированы.

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В России пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

Российские власти принимают меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. В частности, с полуночи 31 января закрыты шестнадцать пропускных пунктов на границе с Китаем. В Забайкалье на границе России и Китая был введен режим ЧС. Всемирная организация здравоохранения признала новый вид коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Теги: коронавирус, Китай, нефть, газ, электроэнергия
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