В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса

В поселке Забайкальск, где расположен международный пункт пропуска через российско-китайскую границу, введен режим ЧС. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Уточняется, что такие меры приняты «для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан». Во всем Забайкальском каре действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.

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