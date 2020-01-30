Правительство определило срок закрытия границ с Китаем из-за коронавируса

Шестнадцать пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке будут закрыты с полуночи по местному времени 31 января. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В список пунктов, которые будут временно закрыты для недопущения проникновения коронавируса на территорию России, вошли автомобильные и железнодорожные пункты.

Ограничения будут распространены на следующие пункты пропуска: автомобильный и железнодорожный пункты Забайкальск — Маньчжурия, Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Амурзет — Лобэй, Поярково — Сюнькэ, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Турий Рог — Мишань, Покровка — Жаохэ, Пограничный — Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный — Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь и Махалино — Хуньчунь.

Вспышка коронавируса была зарегистрирована в китайском Ухане в декабре прошлого года.