В Италии зафиксировали два первых случая заражения новым коронавирусом

В Италии зафиксировали два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которую обнаружили в Китае. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Согласно информации агентства, заболевание нашли у туристов, приехавших 23 января в Милан из Китая. Уточняется, что они родом из китайской провинции Ухань, где впервые был обнаружен новый вид коронавируса. Туристы находились в Риме, когда почувствовали себя плохо и были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.

Конте также заявил, что Италия закрыла авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса. «Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности», — отметил премьер-министр.

Как объяснил министр здравоохранения Роберто Сперанца в ходе пресс-конференции, факт появления случаев нового заболевания на территории Италии является «вполне нормальным», учитывая статистику. По его словам, всего в Европе зафиксировано 10 случаев заболевания. «Ситуация серьезная, но не нужно тревожиться, ситуация полностью под контролем», — добавил министр.