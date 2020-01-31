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Вирус из Китая ,  
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В Италии зафиксировали два первых случая заражения новым коронавирусом

В Италии зафиксировали два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которую обнаружили в Китае. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Согласно информации агентства, заболевание нашли у туристов, приехавших 23 января в Милан из Китая. Уточняется, что они родом из китайской провинции Ухань, где впервые был обнаружен новый вид коронавируса. Туристы находились в Риме, когда почувствовали себя плохо и были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.

Конте также заявил, что Италия закрыла авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса. «Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности», — отметил премьер-министр.

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Как объяснил министр здравоохранения Роберто Сперанца в ходе пресс-конференции, факт появления случаев нового заболевания на территории Италии является «вполне нормальным», учитывая статистику. По его словам, всего в Европе зафиксировано 10 случаев заболевания. «Ситуация серьезная, но не нужно тревожиться, ситуация полностью под контролем», — добавил министр.

Ранее в порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, был временно заблокирован круизный лайнер из-за того, что у двух пассажиров — семейной пары из Гонконга заподозрили коронавирусную инфекцию. На борту лайнера находились 6 тыс. человек. Заболевшие были госпитализированы. Однако, как сообщает La Republica, анализы не дали положительного результата на коронавирус. По данным издания, у туристов обнаружили грипп.

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Выспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса началась Ухани в декабре прошлого года. Вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заболевания были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Фрнации, США и других странах. Согласно последним данным, от нового коронавируса уже скончались 212 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 30 января, всего было зафиксировано более 7,8 тыс. случаев заражения по всему миру.

Теги: Италия, коронавирус, заболевание
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