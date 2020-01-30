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Преследование Ивана Голунова ,  
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Частично признавшего вину фигуранта «дела Голунова» отправили под арест

Суд арестовал бывшего оперативника московского отдела наркоконтроля Максима Уметбаева, задержанного по делу журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РБК.

Уметбаева заключили под стражу до 29 марта.

Во время судебного заседания Уметбаев не согласился с мерой пресечения в виде ареста, так как не находит для нее оснований. Его адвокат также заявил, что его клиент частично признает свою вину.

По словам адвоката, Уметбаев превысил свои полномочия и применил к журналисту физическую силу, нанеся ему пощечину. При этом свою вину в сговоре бывший оперативник отрицал, заявив, что не совершал остальных инкриминируемых ему правонарушений.

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Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Игоря Ляховца, работавших ранее в полиции Москвы, задержали 29 января. По версии следствия, они подкинули Голунову наркотики, чтобы незаконно привлечь журналиста к уголовной ответственности. Их обвиняют в хранении запрещенных веществ, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств (п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК; ч. 3 ст. 303 УК; ч. 2 ст. 228 УК). 30 января суд уже отправил под арест Феофанова, Коновалова и Ляховца.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в июне 2019 года. При нем и в его квартире правоохранители якобы обнаружили наркотики. Позднее Голуновая отпустили и сняли все обвинения из-за отсутствия доказательств его вины. По мнению журналиста, запрещенные вещества ему подбросили из-за профессиональной деятельности.

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