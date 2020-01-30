Частично признавшего вину фигуранта «дела Голунова» отправили под арест

Суд арестовал бывшего оперативника московского отдела наркоконтроля Максима Уметбаева, задержанного по делу журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РБК.

Уметбаева заключили под стражу до 29 марта.

Во время судебного заседания Уметбаев не согласился с мерой пресечения в виде ареста, так как не находит для нее оснований. Его адвокат также заявил, что его клиент частично признает свою вину.

По словам адвоката, Уметбаев превысил свои полномочия и применил к журналисту физическую силу, нанеся ему пощечину. При этом свою вину в сговоре бывший оперативник отрицал, заявив, что не совершал остальных инкриминируемых ему правонарушений.