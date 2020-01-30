Суд арестовал второго экс-полицейского из дела Голунова

Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывшего сотрудника московской полиции Дениса Коновалова по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На вопросы журналистов, признает ли он вину, Коновалов не ответил.

Ранее в четверг под арест отправили бывшего коллегу Коновалова Романа Феофанова. Оба работали в отделении по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД.

29 января Следственный комитет объявил о задержании Коновалова, Феофанова, их бывших коллег Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева и их экс-начальника Игоря Ляховца. Их обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По версии следствия, бывшие полицейские подкинули Голунову запрещенные вещества, чтобы незаконно привлечь журналиста к уголовной ответственности.