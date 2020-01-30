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На борту задержанного в Италии круизного лайнера оказались 67 россиян

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, задержанного в Италии из-за пассажиров с подозрением на коронавирус, находятся 67 граждан России. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Италии.

Судовладелец заверил, что пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. В ближайшее время в порт прибудет российский дипломат, отметили в посольстве.

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Лайнер был временно заблокирован в порту города Чивитавеккья в центральной Италии. На его борту находятся около 6 тыс. человек.

У двух пассажиров лайнера из Гонконга заподозрили коронавирус из-за характерных симптомов: проблем с дыханием и высокой температуры. Сейчас их обследуют врачи. До получения результатов проверки всем остальным пассажирам запрещено покидать судно.

О новом коронавирусе, способном вызывать смертельно опасную пневмонию, стало известно в декабре прошлого года. Впервые его выявили в центральном Китае, в городе Ухань.

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Заболевание быстро распространилось на другие страны — случаи инфицирования были выявлены, например, в Канаде, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме. В России было принято решение о закрытии 16 пропускных пунктов на границе с Китаем. МИД также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай без крайней необходимости. Сообщений о заражениях в России пока не поступало.

Теги: коронавирус, Италия, круизный лайнер, новости РБК
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