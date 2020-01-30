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Вирус из Китая ,  
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МИД рекомендовал россиянам не посещать Китай из-за коронавируса

В связи с распространением в Китае коронавируса 2019-nCoV россиянам рекомендовано не посещать Китай без крайней необходимости. Об этом сообщает МИД России.

Всех находящихся на китайской территории российских граждан попросили сообщить свои контактные данные в посольство России в Китае по электронной почте или по телефонам горячей линии.

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По последним данным ВОЗ, в Китае зафиксировали около 6 тыс. случаев заболевания ранее неизвестным коронавирусом. Кроме того, заразившиеся есть в Таиланде, Японии, Австралии, США, Франции и Германии. В России пока не зафиксировали случаев заболевания.

Для предупреждения распространения вируса Россия закрыла границы на Дальнем Востоке. Кроме того, для граждан КНР приостановили выдачу электронных виз.

Теги: коронавирус, Китай, МИД
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