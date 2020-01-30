Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 63,04 (+0,64) Quote, 13:08
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 69,42 (+0,74) Quote, 13:08
Крупнейший в мире производитель чая задумался о продаже бизнеса Бизнес, 18:24 Захарова назвала предательством своего народа слова Зеленского о войне Политика, 18:20 Как предстоящие выборы президента США повлияют на криптовалюты Крипто, 18:07 Против оставившего в Шереметьево детей мужчины завели дело об истязаниях Общество, 18:04 АТОР оценила потери российских туроператоров из-за вспышки коронавируса Бизнес, 18:02 Сложный процент: это проще, чем вы думаете Quote, 18:02 Гид по фестивалю Kinotavr. Special Edition Стиль, 18:01 Суд арестовал предполагаемого организатора задержания Голунова Общество, 18:00 Посольство России в Париже предпримет демарш из-за нарушения прав Винника Политика, 17:58 В общежитиях вузов Москвы организуют медконтроль для студентов из Китая Общество, 17:56 Мишустин поручил Оверчуку курировать дела Российского экспортного центра Политика, 17:55 Почему green-development — это инструмент для капитализации Pro, 17:54 В Минкомсвязи объяснили решение штрафовать Facebook и Twitter Технологии и медиа, 17:53 «Рома» объявила о трансфере футболиста «Барселоны» Спорт, 17:46
Вирус из Китая ,  
0 

АТОР оценила потери российских туроператоров из-за вспышки коронавируса

Потери выездного туризма, если ситуация не стабилизируется до марта, составят около $10 млн. Въездной туризм ориентировочно недосчитается $100 млн
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

В связи со вспышкой коронавируса российский выездной туризм может потерять 500–700 млн руб., если ситуация не стабилизируется до марта. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она уточнила, что уже было забронировано и частично или полностью оплачено около 32 тыс. туров в Китай вплоть до июня. «Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери выездного туризма оценочно составят примерно 500–700 млн руб. ($8–11 млн)», — приводит слова Ломидзе ТАСС.

Ростуризм 24 января рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай из-за вспышки нового типа инфекции до нормализации эпидемиологической обстановки.

МИД рекомендовал россиянам не посещать Китай из-за коронавируса
Общество

Потери ожидает и российский въездной туризм на фоне ограничений китайских властей на продажу туров за рубеж. Как отмечает АТОР, китайские компании сейчас аннулируют поданные заявки на прием в России групп их клиентов.

«По агрегированным данным туроператоров по въезду, в феврале в Россию должны были приехать около 45 тыс. организованных туристов из Китая. Примерный объем общих потерь белого турбизнеса в случае аннуляции всех заявок (авиакомпании, туроператоры, гостиницы, точки общепита) — $40–45 млн. По подсчетам «Вестника АТОР», если в марте карантин продлится, Россия недосчитается еще около 50 тыс. туристов из Китая (потери еще в $40–50 млн)», — говорится в сообщении.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На прошлой неделе власти Китая решили приостановить все групповые туры и прекратить организацию новых туров в целях остановки распространения коронавируса. Речь идет о групповых турах как внутри страны, так и в другие страны. Временный запрет начал действовать с 27 января.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: вирус, туризм, Китай, АТОР, коронавирус
Материалы по теме
В России из-за коронавируса продлили каникулы китайским студентам
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Общество
Правительство определило дату закрытия границ с Китаем из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter