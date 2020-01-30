АТОР оценила потери российских туроператоров из-за вспышки коронавируса

Потери выездного туризма, если ситуация не стабилизируется до марта, составят около $10 млн. Въездной туризм ориентировочно недосчитается $100 млн

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В связи со вспышкой коронавируса российский выездной туризм может потерять 500–700 млн руб., если ситуация не стабилизируется до марта. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она уточнила, что уже было забронировано и частично или полностью оплачено около 32 тыс. туров в Китай вплоть до июня. «Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери выездного туризма оценочно составят примерно 500–700 млн руб. ($8–11 млн)», — приводит слова Ломидзе ТАСС.

Ростуризм 24 января рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай из-за вспышки нового типа инфекции до нормализации эпидемиологической обстановки.

Потери ожидает и российский въездной туризм на фоне ограничений китайских властей на продажу туров за рубеж. Как отмечает АТОР, китайские компании сейчас аннулируют поданные заявки на прием в России групп их клиентов.