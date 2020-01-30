Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе

Президент России Владимир Путин определил размер зарплаты заместителя главы Совета безопасности. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Установить денежное вознаграждение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в указе. Документ вступил в силу с 16 января.

Должность замглавы Совбеза занимает Дмитрий Медведев после ухода с поста премьер-министра. Размер новой зарплаты Медведева совпадает с размером его прежнего вознаграждения на должности премьер-министра.

Путин предложил Медведеву новый пост замглавы Совбеза после его отставки. Президент сказал, что создаст эту должность специально для экс-премьера. Совет Федерации одобрил создание должности зампредседателя Совбеза 30 января.