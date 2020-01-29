Медведев на отлично оценил ощущения от работы в новой должности

Экс-глава правительства России Дмитрий Медведев, занявший пост зампреда Совета безопасности страны, описал одним словом свои ощущения от пребывания в новой должности. Об этом сообщает Life.

«Отлично!» — заявил Медведев, отвечая на вопрос, как он себя чувствует на новом месте.

Дмитрий Медведев вместе со своим правительством ушел в отставку 15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства анонсировал изменения в Конституции. Среди прочего президент предложил закрепить в Основном законе роль Госсовета и дать Госдуме право утверждать премьера, вице-премьеров и министров. По словам Медведева, его отставка поможет президенту реализовать все предложенные идеи. Пост премьер-министра занял Михаил Мишустин, бывший на тот момент главой ФНС.

Своим указом Путин назначил экс-главу правительства заместителем председателя Совета безопасности. Он заявил, что эта должность будет создана специально для Медведева.