Совфед одобрил введение должности замглавы Совбеза

Совет Федерации одобрил закон о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя, передает «РИА Новости».

Соответствующий законопроект в Госдуму внес президент Владимир Путин 16 января. Замглавы Совбеза будет назначать глава государства, как и определять его полномочия. Заместитель председателя будет входить в число его постоянных членов.

На эту должность Путин ранее назначил бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, который 15 января ушел в отставку после оглашения президентом послания Федеральному собранию. Глава государства говорил, что введет эту должность специально для Медведева.