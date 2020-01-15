Путин предложит Медведеву занять новую должность

Медведев объявил об отставке после оглашения послания президента Федеральному собранию. Президент попросил действующее правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина

Президент России Владимир Путин планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост премьер-министру Дмитрию Медведеву, уходящему в отставку со своей должности, передает «РИА Новости».

Глава государства отметил, что Медведев занимался вопросами безопасности и обороноспособности страны, был президентом, а последние восемь лет возглавляет правительство.

«Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введут должность заместителя председателя Совета безопасности», — сказал Путин.