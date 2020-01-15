Путин предложит Медведеву занять новую должность
Президент России Владимир Путин планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост премьер-министру Дмитрию Медведеву, уходящему в отставку со своей должности, передает «РИА Новости».
Глава государства отметил, что Медведев занимался вопросами безопасности и обороноспособности страны, был президентом, а последние восемь лет возглавляет правительство.
«Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введут должность заместителя председателя Совета безопасности», — сказал Путин.