Полиция проверит слова матери брошенных в Шереметьево детей об избиениях

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о том, что отец оставленных в Шереметьево мальчиков избивал из мать. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, пишет «РИА Новости».

По ее словам, в СМИ был опубликован документ, в котором женщина рассказывает о насилии со стороны бывшего мужа, запрете видеться с сыновьями и побеге в другой город.

«Подтверждено, что этот документ подлинный, написан матерью детей. Информацию о физическом насилии со стороны отца мальчиков сейчас проверяют правоохранительные органы», — сказала Трегубенко.

Она добавила, что полиция проверит, почему мать не обращалась в органы раньше. Трегубенко также сообщила, что билеты до Хабаровска для детей приобретены, сейчас решается вопрос о дате их перевозки.

26 января 41-летний Дмитрий Гаврилов из Хабаровска оставил в терминале аэропорта Шереметьево двух своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения. В сумке с вещами была обнаружена записка, в которой отец сообщает об отсутствии возможности прокормить мальчиков и просит поместить их в приют.