Четыре проблемы «cделки века» Дональда Трампа

США при Трампе стали первой страной, признавшей Иерусалим неделимой столицей Израиля, туда было перенесено американское посольство. Это решение спровоцировало волнения на палестинских территориях. Больше никто из ведущих стран мира инициативу Вашингтона не поддержал. Предлагая сделать Иерусалим исключительно столицей Израиля, авторы плана указывают, что в последние годы, когда де-факто всем городом управляет одна страна, в нем сохраняется спокойствие, а новое разделение вызовет новые волнения. Статус Храмовой горы США предлагают не менять. Сейчас управление мусульманскими святынями на ней осуществляет «Вакф» — организация, находящаяся под покровительством иорданского короля Абдаллы II. Восточный Иерусалим перешел под контроль Израиля после войны 1967 года с нынешней Иорданией, но Израиль не стал лишать монарха веками сложившегося института управления святынями.

Проблема беженцев

Создание в 1948 году на территории подмандатной Великобритании Палестины государства Израиль спровоцировало волну беженцев, последовавшие арабо-израильские войны увеличивали их число. По установленным ООН правилам палестинскими беженцами считают тех, кто был жителем Палестины с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года, и их детей. В 1950 году, когда в регионе начало работать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), беженцами считали 750 тыс. человек, сейчас агентство оказывает помощь около 5 млн. В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала обеспечить возможность для беженцев вернуться в свои дома. Для Израиля, в котором сейчас проживают около 9,1 млн человек, возвращение палестинских беженцев в места предыдущего проживания может обернуться изменением демографической картины.

Мирный план Трампа не решает эту проблему (соглашения 1993 года в Осло также откладывали решение проблемы на потом). В документе указано, что 70 лет вопрос о судьбе беженцев оставался открытым, поэтому теперь его надо пытаться решить вне мирных переговоров.

Проблема территорий

Представляя план, Трамп настаивал, что он решает и главную проблему — территорий. Однако и ее он решает в пользу Израиля, который на протяжении десятилетий строил поселения на спорных территориях, а теперь получает поддержку Вашингтона при их присоединении. В частности, США уже сейчас готовы признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной в восточной части территорий на Западном берегу Иордана. Это отрежет Палестину от соседней Иордании. Нетаньяху уже в воскресенье намерен вынести вопрос на голосование в парламенте. Такое присоединение необходимо, чтобы у страны появилась восточная граница и обеспечивалась безопасность, заявил премьер Израиля во вторник в Вашингтоне.

По словам Трампа, план предусматривает удвоение территории Палестины, хотя она все равно будет меньше, чем перед войной 1967 года. Это должно произойти за счет замораживания поселенческой активности Израиля на Западном берегу в районах, которые не переходят под контроль еврейского государства, и за счет обмена территориями.

Проблемы госстроительства

Хотя план и призывает к созданию двух государств и их взаимному признанию, на Палестину накладывается множество условий, которые должны быть выполнены, прежде чем Израиль признает ее суверенитет. В частности, палестинские лидеры должны сначала признать государство Израиль, отказаться от терроризма, разоружить военизированные группы, контроль над палестинским сектором Газа должен перейти от ХАМАС к палестинской администрации в Вифлееме, ХАМАС должна быть разоружена.

Учитывая, что палестинские территории будут разрознены, план прописывает необходимость строительства транспортной инфраструктуры — тоннеля из сектора Газа на территории Западного берега, мостов и скоростной дороги в Иорданию. План также предусматривает доступ Палестины к портам в Хайфе и Ашдоде, строительство палестинского курорта на берегу Мертвого моря, возможность ведения сельского хозяйства в Иорданской долине. Всего, обещал Трамп, в единую Палестину может быть инвестировано до $50 млрд. На переговоры палестинским политикам отводится четыре года.

Исполним ли план

Очевидно, что план Трампа в большей степени соответствует запросам Израиля, чем требованиям Палестины, считает президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. «Израилю дана возможность аннексировать территории, на которых располагаются его поселения. Палестинцы получат столицу на окраине Иерусалима без права возвращения в Израиль и без контроля над святынями», — написал он в Twitter. Вдобавок движение ХАМАС должно согласиться признать государственность Израиля и разоружиться. Взамен Нетаньяху и его главный оппонент центрист Бенни Ганц согласились признать суверенитет Палестины и приостановить создание новых поселений на территориях, которые, согласно плану Трампа, могут отойти Палестине.

По мнению Бреммера, такие условия вряд ли окажутся приемлемыми для Палестины. Пойдет ли ее руководство на компромисс, будет зависеть от двух факторов, считает аналитик. Во-первых, Трамп допустил новые уступки Палестине, если она будет сотрудничать с США и Израилем. Во-вторых, давление на Палестину могут оказать арабские государства в регионе, которые посчитают предложение США последним шансом положить конец кризису.

Нынешние условия плана Трампа неприемлемы для Палестины, заявил РБК директор по Ближнему Востоку и Северной Африке консалтинго-аналитической компании Moscow Policy Group Юрий Бармин. «Этот документ закрепляет все то, против чего палестинцы так активно выступают. Палестинцы, в частности, не получают ни выхода к Мертвому морю, ни прав на Иерусалим», — отметил он, обратив внимание на негативную реакцию на «сделку века» со стороны главы Палестинской администрации и властей Иордании. «План развязывает руки Израилю, который готовится начать аннексировать новые территории уже в воскресенье, но диалог с Палестиной запустить едва ли получится», — резюмировал Бармин.