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Минюст решил оставить ФБК в списке иностранных агентов

Министерство юстиции России не нашло оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, из списка иностранных агентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уведомления официального [от Минюста] мы пока не получали. Будем это решение обжаловать, конечно», — сообщил РБК директор ФБК Иван Жданов.

Минюст включил ФБК в список иноагентов в октябре 2019 года. Основанием для внесения организации в список ведомство назвало то, что организация ведет политическую деятельность и получает финансирование из иностранных источников.

Позднее в ФБК сообщили, что на счета организации приходили переводы от Роберто Фабио Монда Карденаса из Испании и компании Star-Doors.com из США. Глава Фонда Иван Жданов заявлял, что испанский платеж был провокацией, поскольку средства поступили на уже заблокированный счет ФБК и организация не могла их вернуть. Сотрудники компании Star-Doors.com в свою очередь пояснили, что владелец компании — гражданин России и переводил деньги как частное лицо.

Жданов утверждал, что ФБК финансируется исключительно из российских источников и денег из-за рубежа никогда не получал. Фонд попытался оспорить решение Минюста и подал иск к ведомству в Замоскворецкий суд. Тот отказал в удовлетворении исковых требований ФБК и признал включение организации в реестр иностранных агентов законным. Позже Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда и оставил его без изменений.

В середине декабря ФБК подал заявление в Минюст с просьбой исключить организацию из реестра, мотивировав это тем, что полученные из иностранных источников средства были возвращены. Ведомство назначило проверку, которая завершилась 15 января.

Теги: ФБК, Министерство юстиции
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