Мосгорсуд признал законным включение ФБК в реестр иноагентов

Московский городской суд признал законным включение Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иностранных агентов, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

В сообщении говорится, что суд оставил без изменений принятое в ноября 2019 года решение Замоскворецкого суда Москвы. Тогда суд не удовлетворил иск ФБК о признании незаконным распоряжения Минюста о включении организации в список иноагентов.

Директор ФБК Иван Жданов пояснил РБК, что на данный момент обжаловалось именно внесение в список иностранных агентов. «Нас незаконно внесли в реестр иностранных агентов. Мы с этим не согласны, пошли в суд. Это вторая инстанция суда», — рассказал Жданов. По его словам, до 21 января Минюст будет принимать решение об исключении из списка иностранных агентов. «Поскольку все процедуры, необходимые для исключения нас из списков иностранных агентов, мы соблюли, нас должны исключить из списка иностранных агентов до 21 января, поэтому говорить о том, что это решение окончательное, еще преждевременно», — сообщил директор ФБК. По его словам, если ФБК не исключат из списка иностранных агентов, требовать принятия решения об исключении его сотрудники будут в первой инстанции.

Минюст внес ФБК в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, в начале октября. В заявлении министерства сообщалось, что фонд занимается политической деятельностью и получает средства от испанских и американских организаций.