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В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

В письме от банка, которое приводит Волков, говорится, что средства на счет ФБК попыталась перевести компания Ace Trans Inc., зарегистрированная в штате Флорида. Однако провести перевод не удалось, так как для долларового платежа был указан рублевый счет.

В октябре Минюст признал ФБК иноагентом, объяснив решение получением фондом «денежных средств из иностранных источников» на общую сумму 140 тыс. руб. По данным ведомства, ФБК получил платежи от Роберто Фабио Монда Карнедаса из Испании и Star-Doors.com из США. Последний — магазин дверей для шкафов во Флориде, в Star-Doors сообщили «Медузе», что магазином владеет россиянин, который жертвовал ФБК как частное лицо.

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Платеж из Испании Жданов назвал провокацией. По его словам, средства поступили на уже заблокированный счет фонда и у ФБК не было возможности вернуть их. При этом переслала их иностранная организация с рублевым счетом.

Волков отметил, что процедура исключения из реестра иноагентов предполагает возврат средств источникам иностранного финансирования в трехмесячный срок и внеплановую проверку фонда Минюстом. По его словам, платеж от Ace Trans Inc. поступил на следующий день после того, как сотрудники ФБК подали необходимые документы в министерство.

Теги: ФБК
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