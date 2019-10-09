Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб.

Средства в размере 140 тыс. руб., из-за которых Фонд борьбы с коррупцией признали иностранным агентом, переводились неизвестной фонду испанской компанией на уже заблокированный счет. Об этом рассказал в интервью «Дождю» директор ФБК Иван Жданов.

Жданов опроверг поступление каких-либо средств из США (Минюст утверждал, что ФБК переводила деньги компания Star-Doors.сom — магазин дверей для шкафов во Флориде). «Мы нашли действительно платеж на заблокированный счет со стороны какой-то испанской компании, о которой мы понятия не имеем, 140 тыс., и не нашли никакого платежа из Флориды. Такое случалось и раньше, мы легко возвращали платежи, но отследить платеж на заблокированный счет достаточно сложно и невозможно вернуть, даже если бы захотели», — сказал Жданов.

Он отметил, что поступление этой суммы из Испании больше похоже на провокацию, поскольку переводы ФБК возможны только в рублях. «Тут они придумали хитрую схему, иностранная организация с рублевым счетом. Если бы это был валютный счет, у них бы ничего не получилось», — объяснил Жданов.

Жданов заверил, что получение статуса иностранного агента на работе фонда принципиально не отразится. Он пояснил, что этот статус мешает в первую очередь средствам массовой информации, в то время как сам фонд уже привык действовать под давлением. «Само по себе это включение в список ни на что не повлияет. Как вели расследование, так и будем вести», — сказал он.