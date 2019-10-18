ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в список иноагентов

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Минюсту России, поскольку не согласен с включением в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Заявление еще не зарегистрировано», — уточнили в пресс-службе.

Минюст России внес ФБК в список иностранных агентов 9 октября. Решение о включении фонда в реестр в ведомстве объяснили тем, что проведенный контроль выявил ее соответствие признакам иноагента. Директор фонда Иван Жданов заявил, что организацию финансируют исключительно россияне, а денег из-за границы фонд никогда не получал.

В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК России). Согласно версии следствия, с 2016 по 2017 год близкие к фонду люди и его сотрудники легализовали через счета ФБР около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В фонде отвергли эти обвинения. В сентябре в рамках дела об отмывании средств в штабах Навального более чем в 43 регионах страны прошли обыски.