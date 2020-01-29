В ОАЭ зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщило Эмиратское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения и профилактики страны.

Согласно сообщению министерства, коронавирус был зафиксирован у семьи, прибывшей из китайского города Ухань.

«Состояние здоровья инфицированных стабильно, они находятся под медицинским наблюдением», — добавили в ведомстве.

Врачи подтвердили, что были приняты все необходимые меры предосторожности, утвержденные Всемирной Организацией Здравоохранения. Так, по всей стране круглосуточно работают центры эпидемиологических расследований, чтобы своевременно сообщать о новых случаях заболевания.