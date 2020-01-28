В Москве организовали мобильные медицинские бригады из-за коронавируса

В столице организованы мобильные медицинские бригады, которые будут мониторить состояние постояльцев в гостиницах, где проживают туристические группы из Китая. Об этом РБК сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы проработали вопрос с комитетом по туризму, подготовили перечень гостиниц и туристических компаний, которые смогут предоставлять оперативную информацию о группах из Китая», — уточнила Ракова.

Вице-мэр отметила, в Москве пока не было выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, однако в городе уже приняты все необходимые противоэпидемические меры. «На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек — ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательные», — подчеркнула Ракова.

Ракова также отметила, что в столице сформирован достаточный запас необходимых расходных материалов для отбора проб для лабораторных исследований. Имеется запас специального медицинского оборудования, а также противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения.

Вспышка пневмонии, вызванной ранее не известным видом коронавируса, началась в городе Ухань в конце прошлого года. Инфекция уже распространилась за пределы Китая: случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Сингапуре, Японии, Франции, США и других странах. По данным ВОЗ, заражены 2798 человек (из них в Китае 2753). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 4515 подтвержденных случаях.