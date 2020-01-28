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Умер второй пилот разбившегося в Казахстане самолета Bek Air

В Казахстане умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты 27 декабря. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления общественного здоровья и акимат (мэрию) города.

Ранее при крушении самолета второй пилот Миржан Мулдакулов получил серьезные травмы позвоночника, но его прооперировали и выписали из больницы 21 января.

Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж
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В пресс-службе сообщили, что мужчина плохо почувствовал себя, когда находился дома. Приехавшая бригада скорой помощи не смогла его спасти. Причины смерти пока не установили.

При крушении самолета в Казахстане погиб капитан лайнера
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Самолет Bek Air, который следовал из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение утром 27 декабря. Всего не борту находились 98 человек, 12 из них погибли. Среди погибших были командир Марат Муратбаев и глава общественного объединения «Совет генералов», бывший замглавы МВД Казахстана Рустема Кайдарова.

Основной версией крушения назвали обледенения лайнера. По словам заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, в день катастрофы воздушное судно не полностью обработали противообледенительной жидкостью.

Теги: Казахстан, самолет, пилот
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