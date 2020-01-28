Умер второй пилот разбившегося в Казахстане самолета Bek Air

В Казахстане умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты 27 декабря. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления общественного здоровья и акимат (мэрию) города.

Ранее при крушении самолета второй пилот Миржан Мулдакулов получил серьезные травмы позвоночника, но его прооперировали и выписали из больницы 21 января.

В пресс-службе сообщили, что мужчина плохо почувствовал себя, когда находился дома. Приехавшая бригада скорой помощи не смогла его спасти. Причины смерти пока не установили.