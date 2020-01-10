Власти Казахстана назвали основную версию падения самолета в Алма-Ате

Комиссия по расследованию катастрофы считает обледенение лайнера наиболее вероятной причиной крушения. На борту было 98 человек, 12 из них погибли

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / РИА Новости

Специальная комиссия по расследованию крушения самолета Bek Air, упавшего при вылете из аэропорта Алма-Аты, считает основной версией обледенение воздушного судна. Об этом объявил глава комиссии, заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает Nur.kz.

По словам Скляра, лайнер не полностью обработали противообледенительной жидкостью. «По решению командира воздушного судна, было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью, крылья самолета не обрабатывались», — заявил он (цитата по Sputnik Казахстан). В день катастрофы жидкостью от обледенения не обработали еще несколько самолетов, добавил вице-премьер.

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Как заявил РБК авиаэксперт, ветеран гражданской авиации Олег Серов, недостаточная противообледенительная обработка воздушного судна на земле и невключение противообледенительных систем во время полета могли стать причиной того, что самолет обледенел за считанные минуты. К обледенению в таком случае могла привести даже небольшая изморозь в условиях взлета, считает Серов. «Чем больше скорость, тем больше интенсивность появления льда. Вес аэроплана увеличивается за счет обледенения. Если вес самолета превышает подъемную силу, а его насильно пытаются оторвать [от взлетно-посадочной полосы], куда ему деваться? Он выходит на критический режим, и естественно, аэроплан падает. Хорошо, если полоса под ним», — сказал авиаэксперт.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил РБК, что «характер поведения воздушного судна во время разбега допускает, что эта версия [об обледенении воздушного судна] корректна и достоверна». «Из-за обледенения ухудшились аэродинамические характеристики крыла, что сделало невозможным отрыв от ВПП на заданной скорости. Это может указывать на признаки обледенения», — сказал он. При этом Пантелеев допустил, что пока преждевременно говорить о том, что версия подтвердится в ходе дальнейшего расследования. «Целью проведения расследования является всестороннее изучение данной ситуации, в том числе и различных сопутствующих факторов», — отметил он.