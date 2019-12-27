При крушении самолета в Казахстане погиб капитан лайнера

Командир самолета Марат Муратбаев погиб при крушении лайнера Fokker-100 в Казахстане. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

В ведомстве отметили, что получили такие данные от министерства здравоохранения республики.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Он потерял высоту, столкнулся с бетонным ограждением, а затем врезался в двухэтажное здание.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным МВД страны, погибли 12 человек. В аэропорту сообщили, что медицинскую помощь получили 60 человек. В генконсульстве отметили, что, по предварительным данным, россиян на борту не было.