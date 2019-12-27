В авиакатастрофе в Алма-Ате погиб глава совета генералов Казахстана

При крушении самолета Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты погиб председатель совета генералов Казахстана генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на члена общественного объединения Махмута Телегусова.

Кайдаров был заслуженным работником МВД СССР, в 1990-х годах занимал пост заместителя министра внутренних дел Казахстана.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек. Спасатели сообщали о 14 погибших, однако еще один пострадавший позднее умер в больнице. Семерых уже опознали, в их числе был и Кайдаров. Медицинскую помощь, по данным аэропорта, оказали 60 пострадавшим. Всего на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Утром 27 декабря лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air после взлета потерял высоту и упал в жилом секторе, врезавшись в здание. Он следовал из Алма-Аты в столицу Казахстана Нур-Султан. Авиаперевозчик после случившегося приостановил деятельность до выяснения обстоятельств происшествия.

