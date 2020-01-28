В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке главы Чувашии

На данный момент указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Могу констатировать, что на настоящий момент указа нет», — сказал он. Песков отметил, что в Кремле не комментируют кадровые решения.

Ранее о скором уходе Игнатьева в отставку на фоне скандалов с журналистами и МЧС и рекомендации комиссии по этике «Единой России» исключить его из партии сообщили источники РБК.

В январе Игнатьев стал участником двух скандалов. 23 января в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС он заставил одного из офицеров подпрыгнуть за ними. В пресс-службе Игнатьева пояснили, что чиновник лично знал пожарного и все происходило «на позитивной ноте». После инцидента Игнатьева раскритиковали глава МЧС Евгений Зинчев и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, обвинив его в неэтичном поведении и неуважении к офицерам.