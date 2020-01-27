Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы. Об этом РБК сообщил источник в партии.

Согласно процедуре, окончательное решение об исключении из «Единой России» принимает президиум Генсовета.

Позднее рекомендацию комитета подтвердила пресс-служба партии. «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек» — заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, «подобному человеку не место в рядах партии». Ревенко также назвал исключение Игнатьева «последовательной работой партии по очищению».

Источник в «Единой России» сказал РБК, что дата президиума генсовета, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении Игнатьева из партии, пока не определена. Плановое заседание было намечено на следующую неделю.

О том, что «Единая Россия» рассмотрит вопрос исключения Игнатьева и соответствия его занимаемой должности стало известно 24 января.