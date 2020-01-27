В Сети появилось фото оставившего детей в Шереметьево мужчины

В Сети появилась фотография мужчины, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двух мальчиков: их успела вместе на эскалаторе заснять камера видеонаблюдения.

Снимок в Twitter опубликовали «Вести.Ru».

Мужчина оставил двух детей, которые прилетели с ним из Хабаровска, в московском аэропорту 26 января. В детском рюкзаке у них обнаружили свидетельства о рождении и записку. В ней отец объяснил, что не имеет средств, чтобы прокормить детей, и попросил помочь мальчикам и поместить их «во временный дом приюта», передавал Telegram-канал Baza. По словам мужчины, он хотел через некоторое время забрать детей.

Как сообщила детский омбудсмен Виктория Трегубенко, родители мальчиков были в разводе и мать не знала о случившемся. По информации краевого министерства соцзащиты, сейчас у женщины новая благополучная семья и она заявила, что готова забрать детей к себе.